工信部：2024 年 1-4 月我国规上互联网企业完成互联网业务收入 5547 亿元，同比增长 3.7%

IT之家 5 月 31 日消息，据工信部官方消息，1—4 月份，我国互联网业务收入保持增长，利润总额降幅扩大，研发经费平稳过渡。

IT之家汇总 2024 年 1-4 月我国规上互联网企业关键数据如下：

总体运行情况

互联网业务收入保持增长。1—4 月份，我国规模以上互联网和相关服务企业 （以下简称互联网企业）完成互联网业务收入 5547 亿元，同比增长 3.7%，增速较一季度回落 4.7 个百分点。

利润

1—4 月份，我国规模以上互联网企业营业成本同比增长 2.6%。实现利润总额 384.9 亿元，同比下降 19.7%，降幅较一季度扩大 4.4 个百分点，利润总额降幅扩大。

研发经费

1—4 月份，我国规模以上互联网企业共投入研发经费 275.8 亿元，同比下降 1.2%，降幅较一季度扩大 0.6 个百分点，研发经费略有下降。

分领域运行情况

信息服务领域企业收入保持增长势头

1—4 月份，以信息服务为主的企业，涵盖新闻资讯、搜索、社交、游戏、音乐视频等互联网业务收入同比增长 5.4%，增速较一季度回落 0.5 个百分点。

生活服务领域企业收入稳健发展

1—4 月份，以提供生活服务为主的平台企业，涵盖本地生活、租车约车、旅游出行、金融服务、汽车、房屋住宅等互联网业务收入同比增长 6%，增速较一季度收窄 7.3 个百分点。

网络销售领域企业收入增速调整

1—4 月份，主要提供网络销售服务的企业，涵盖大宗商品、农副产品、综合电商、医疗用品、快递等互联网业务收入同比增长 13.8%，增速较一季度下降 6.3 个百分点。

分地区运行情况

1—4 月份，我国中部地区互联网业务收入增速持续领先，东北地区收入降幅有所扩张，详情如下：

东部地区完成互联网业务收入 4935 亿元，同比增长 3.3%，低于全国增速 0.4 个百分点，占全国互联网业务收入的 89%

中部地区完成互联网业务收入 260.3 亿元，同比增长 18.9%，高于全国增速 15.2 个百分点

西部地区完成互联网业务收入 340.6 亿元，同比下降 0.2%，低于全国增速 3.9 个百分点

东北地区完成互联网业务收入 11.4 亿元，同比下降 5.3%，低于全国增速 9 个百分点

1—4 月份，京津冀、长三角地区互联网业务收入平稳增长，详情如下：

京津冀地区完成互联网业务收入 1744 亿元，同比增长 1%，占全国互联网业务收入的 31.4%

长三角地区完成互联网业务收入 2091 亿元，同比增长 3.3%，占全国互联网业务收入的 37.7%

1—4 月份，超半数地区互联网业务增速保持增长势头，互联网业务累计收入前 5 名共完成业务收入 4569.6 亿元，同比增长 3.6%，占全国（扣除跨地区企业）互联网业务收入的 82.4%，详情如下：

北京（增长 6.4%）

上海（增长 2.3%）

广东（增长 8.5%）

浙江（增长 5.6%）

天津（下降 24.7%）

全国互联网业务收入实现正增长的省（区、市）有 17 个，其中甘肃、安徽增速超 60%，新疆、西藏、吉林降幅超 30%。

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