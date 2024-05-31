不再限于美国市场，消息称苹果 Vision Pro 全球发布会计划于 7 月举行

IT之家 5 月 31 日消息，知情人士告诉 MacRumors，Apple Vision Pro 计划于 7 月面向全球发布。

此外，MacRumors 还表示英国最近已经有部分 Apple Store 收到大量用于 Vision Pro 演示的沙发，但苹果目前还不允许工作人员开箱。

英国 Apple Store 零售经理称，苹果已经要求店里开始改造 Avenues 区，使其能够更好地展示 Vision Pro 配件，并计划在 7 月进一步“视觉效果”更新。

自发售以来，美国市场对 Vision Pro 的兴趣有所下降，据报道苹果公司也因此削减了 Vision Pro 的出货量。在国际市场销售可能会重振消费者对该设备的兴趣，但 3500 美元（IT之家备注：当前约 25375 元人民币）的价格仍然是其普及的一大障碍，目前苹果尚未公布该头显在非美国地区的价格。

MacRumors 认为，Vision Pro 全球发布可能会在 7 月的第三或第四周进行。考虑到这一时间，Apple 有可能在 6 月 10 日的 WWDC 主题演讲中确认日期。

不过，这个时间要比许多分析师的预期要晚，例如郭明錤认为苹果非常有可能在 WWDC 之前推出 Vision Pro。

此外，Vision Pro 目前已经通过中国 3C 认证，这意味着它将很快在中国市场上市。根据 MacRumors 在 3 月份披露的名单，下一批 Vision Pro 上市地区还包括：

澳大利亚

加拿大

法国

德国

日本

新加坡

韩国

英国

苹果尚未公布 Vision Pro 在这些国家地区的上市日期，但预计将会在 6 月 10 日至 14 日举行的 WWDC 全球开发者大会之后发布。

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