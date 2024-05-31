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鸿蒙智行：问界新 M7 Ultra 上市 1 小时大定突破 6000 台

2024/5/31 23:03:52 来源：IT之家 作者：清源 责编：清源
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感谢IT之家网友 一只折尾巴冀北疆南大江东去手写的从前 的线索投递！

IT之家 5 月 31 日消息，根据鸿蒙智行官方消息，问界新 M7 Ultra 上市 1 小时大定突破 6000 台

汽车博主“孙少军 09”刚刚也发文称，自家的“车 fans”现已确认，问界新 M7 Ultra 锁单量已经破万，问界的后台系统、销售系统已经“瘫痪”。

今晚发布的问界新 M7 Ultra 售价 28.98 万元起，上市即交付，目标 6 月交付 2 万台，将于 6 月 2 日开启规模交付。

问界新 M7 Ultra 汽车可选四个配置版本，IT之家附价格如下：

  • 问界新 M7 UItra 后驱智驾版大五座 28.98 万元

  • 问界新 M7 UItra 后驱智驾版享六座 30.98 万元

  • 问界新 M7 UItra 四驱智驾版大五座 30.98 万元

  • 问界新 M7 UItra 四驱智驾版享六座 32.98 万元

配置方面，该车全新升级 CDC 连续可变阻尼减振器，ADS 预瞄联动 CDC 调节，还加强了车身和电池安全，升级旗舰级 192 线激光雷达，支持 HUAWEI ADS 2.0，后续可升级 HUAWEI ADS 3.0。

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关键词：鸿蒙智行问界问界新M7

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