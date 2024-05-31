鸿蒙智行：问界新 M7 Ultra 上市 1 小时大定突破 6000 台

IT之家 5 月 31 日消息，根据鸿蒙智行官方消息，问界新 M7 Ultra 上市 1 小时大定突破 6000 台。

汽车博主“孙少军 09”刚刚也发文称，自家的“车 fans”现已确认，问界新 M7 Ultra 锁单量已经破万，问界的后台系统、销售系统已经“瘫痪”。

今晚发布的问界新 M7 Ultra 售价 28.98 万元起，上市即交付，目标 6 月交付 2 万台，将于 6 月 2 日开启规模交付。

问界新 M7 Ultra 汽车可选四个配置版本，IT之家附价格如下：

问界新 M7 UItra 后驱智驾版大五座 28.98 万元

问界新 M7 UItra 后驱智驾版享六座 30.98 万元

问界新 M7 UItra 四驱智驾版大五座 30.98 万元

问界新 M7 UItra 四驱智驾版享六座 32.98 万元

配置方面，该车全新升级 CDC 连续可变阻尼减振器，ADS 预瞄联动 CDC 调节，还加强了车身和电池安全，升级旗舰级 192 线激光雷达，支持 HUAWEI ADS 2.0，后续可升级 HUAWEI ADS 3.0。

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