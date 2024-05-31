华为余承东再回应山西运城问界 M7 车祸：AEB 不能 100% 避免事故发生，极限场景神仙都做不到

在今日的问界新 M7 焕新发布会上，华为常务董事、终端 BG 董事长、智能汽车解决方案 BU 董事长余承东发表演讲。发布会上，他再次谈到了此前山西运城问界 M7 Plus 车祸。

当时问界对车祸回应称，事发车型是入门非智驾版，未搭载华为高阶智能驾驶辅助系统，而是博世方案，且表示：“博世方案 AEB 的工作范围是在 4-85km/h，碰撞时的 115km/h时速已经远超博世 AEB 触发范围。”

不过博世随后却发布公告称此次山西运城事故并未搭载博世的 AEB 系统。

余承东此次在发布会上表示，问界 M7 Plus 采用的是博世和福瑞泰克的智驾方案，也是业界主流方案，但最大工作范围只有 85km/h。

对于此次发布的问界新 M7 Ultra，他表示，前向 AEB 生效范围提升至 4-150km/h。他同时强调，AEB 也不能 100% 保证避免事故发生，需要一定距离才能刹住，尽量避免交通事故，但极限场景神仙都做不到。“不能买了不是华为智驾的版本，不管场景开，然后狂黑我们。”他说。

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