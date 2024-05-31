SpaceX 计划 6 月 26 日通过猎鹰重型火箭发射 GOES-U 气象卫星

IT之家 5 月 31 日消息，SpaceX 的猎鹰重型火箭将再次启用。美国国家海洋和大气管理局（NOAA）称其 GOES-U 气象卫星计划于 6 月底搭乘 SpaceX 猎鹰重型火箭发射升空。

根据官方公告，此次任务发射窗口为美国东部时间 6 月 25 日下午 17:16（北京时间第二天 5:16）。

▲ GOES-U 卫星在地球轨道上运行的效果图，图片来源：NOAA

今年年初，GOES-R 系列的第四颗卫星已经从洛克希德・马丁公司总部被运往佛罗里达肯尼迪航天中心，预计将于 39A 发射台发射升空。

美国宇航局发射服务项目 GOES-U 任务经理 Rex Engelhardt 表示，“它将在 6 月 13 日完成封装，14 日运往 39A 发射台，然后我们将进行一些最后的测试和配置”，“我们将准备在 6 月 22 日将卫星和 Falcon Heavy 组装在一起，并在 23 日和 Falcon Heavy 一起运到发射台。”

IT之家查询公开资料获悉，该系列首颗卫星 GOES-R 发射于 2016 年，后续又在 2018 年和 2022 年发射了 GOES-S 和 GOES-T 卫星。与前三颗卫星相比，GOES-U 将成为该系列中最先进的那颗卫星。

美国宇航局戈达德太空飞行中心 GOES-R 飞行项目经理 John Deily 表示，“美国国家海洋和大气管理局希望打造最好的航天器，结合前三颗航天器开发和运行中所有升级和经验教训。我们的团队将前三艘建造过程中所有设计流程改进整合到一起，打造出最好的 GOES 卫星。”

据介绍，GOES-U 还将包含一个全新的紧凑型日冕仪 (CCOR) 工具，以帮助进行太空天气预报。相比美国宇航局 / 欧洲航天局 1995 年发射的 SOHO 航天器上搭载的 LASCO 日冕仪可谓是翻天覆地般的升级，并可提供更清晰的日冕图像。“CCOR 仪器一直严格参与测试，并准备成为首个在地球同步轨道上运行的日冕仪，并持续拍摄我们太阳日冕的壮观图像。”

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