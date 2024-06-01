广汽埃安 5 月全球销量 40073 辆，环比增长 42.5%

IT之家 6 月 1 日消息，广汽旗下埃安品牌今日宣布，5 月全球销量突破 40073 辆，环比增长 42.5%。第二代 AION V 全球品鉴已开启，昊铂 GT 全球款也即将上市。

作为对比，广汽埃安 4 月全球销量 28113 辆，3 月全球销量为 32530 辆，5 月成为近三个月销量表现最好的一个月。

IT之家注意到，广汽埃安提到的全新 AION V 将于 7 月正式上市。该车此前已经在 2024 北京车展期间首发亮相，定位新硬派智驾 SUV，号称“纯电霸王龙”。

外观方面，其采用新硬派机械风设计，“龙爪”大灯、“龙骨”腰线。此外，该车采用新一代 AEP 纯电数字化平台，车内空间提升 20%，车长 4605mm，轴距 2775mm。

配置方面，目前已知该车配有 Pad 化中控屏、冷暖冰箱、四音区语音交互、一键自动座椅放平等功能，支持“外接厨浴”。智能化方面，该车将支持无图智驾，可实现城市 NDA、高速 NDA、一键遥控泊车等辅助驾驶，且配备了 AI 座舱。

IT之家汇总目前已公布 5 月交付数据的车企如下

广汽埃安：40073 辆，环比增长 42.5%

理想汽车：35020 辆，同比增长 23.8%。

小米汽车：8630 辆。

岚图汽车：4521 辆，同比增长 51%。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。