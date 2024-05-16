广汽埃安与宁德时代等签署换电项目合作框架协议

IT之家 5 月 16 日消息，IT之家从宁德时代官方微信公众号获悉，5 月 16 日，广汽埃安、宁德时代、时代电服签署换电项目合作框架协议。

根据协议，三方将充分发挥广汽埃安主流市场和品牌优势、宁德时代领先的动力电池技术及产业资源优势，时代电服在新能源汽车换电领域的设备开发、运营管理和软件平台开发优势，在换电车型开发，换电块开发、生产及流通，整车与电池数据管理，车辆质保售后服务等领域展开深入合作，共同推动广汽埃安换电车型的销售，为用户带来更高效、便捷的换电补能体验。

埃安品牌拥有直流超充桩 7084 根（根据中国充电联盟 2023 年最新统计数据），至今已建成 1000V 高压超充站 1300 站。

伴随此次协议的签署，宁德时代巧克力换电“朋友圈”也再次扩容。自 2020 年入局换电市场以来，宁德时代推出了巧克力换电块与换电服务解决方案，并积极推动换电生态建设，一方面与厦门、深圳等地方政府在新能源换电领域展开全方位合作；另一方面与车企、出行平台、能源国企等换电产业链上下游伙伴，围绕不同出行场景的换电网络建设、长寿命电池技术研发等展开积极合作。

IT之家注意到，今年 3 月 22 日，广汽集团宣布投资 49.6 亿元设立广汽能源生态科技有限公司，入局换电及储能赛道。不只是广汽，目前北汽、长安、东风、上汽、江汽等“国家队”，蔚来、小鹏、哪吒等新造车势力均开启了换电模式。

广汽集团在换电服务方面已迅速实现突破，广汽埃安部分车型与昊铂 GT、昊铂 HT 都推出了换电版本，而且昊铂超级充换电中心通过优化换电时序，实现拆 / 装 / 运无缝衔接，90 秒可完成极速换电。

按照广汽的规划，未来将进一步在换电服务领域展开布局。广汽将在年内建设 1000V 高压平台超充终端 1 万个，并力争实现私桩用户突破 100 万。

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