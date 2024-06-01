绕月私人飞行项目夭折，日本亿万富翁前泽友作取消“亲爱的月球”任务

IT之家 6 月 1 日消息，日本亿万富翁前泽友作本周六宣布取消了“亲爱的月球”（dearMoon）任务，该任务是绕月私人飞行。

前泽友作是日本快时尚巨头 Zozotown 的创始人。作为一名狂热的艺术收藏家，他将绕月之旅的搜索范围也限制在艺术家身上。

IT之家注：前泽友作于 2018 年预订了 SpaceX 的首次绕月飞行任务；2021 年 3 月，他发起了“亲爱的月球”项目，挑选 6 到 8 名艺术家与他一起参加 SpaceX 实施的绕月之旅，他当时希望成员组成能够覆盖各种背景的人。

不过前泽团队发布声明，表示最初的目标是在去年年底前完成有名人搭乘的环月飞行，但这一目标变得“不可行”。

前泽友作公司表示：“由于近期没有明确的时间表，前泽怀着沉重的心情决定取消该项目。对于所有支持这一项目并期待这一努力的人，我们表示由衷地感谢，并对这一结果表示歉意”。

官方声明中并没有提及更多取消本次活动的细节。

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