SpaceX 将于 2023 年首次绕月，日本富豪公布成员名单

北京时间 12 月 9 日消息，日本亿万富翁前泽友作 (Yusaku Maezawa) 周五公布了将与他一起参加 SpaceX 首次绕月之旅的成员名单，其中包括了歌手、运动员、演员。

前泽友作

2018 年，前泽友作预订了 SpaceX 的首次绕月飞行任务。2021 年 3 月，他发起了“亲爱的月球”项目，挑选 6 到 8 名艺术家与他一起参加 SpaceX 最快在 2023 年实施的绕月之旅，他当时希望成员组成能够覆盖各种背景的人。

前泽友作周五发布视频称，现在距离他发起“亲爱的月球”项目已经过去了一年半时间。经过多次面谈、体检和面对面的聚会，他终于准备好宣布与一起参加绕月之旅的机组成员。

美国 DJ 青木将参加绕月飞行

视频显示，前泽友作挑选的成员包括韩国说唱歌手崔胜铉 (T.O.P)、美国 DJ 史蒂夫・青木 (Steve Aoki)、YouTube 航天视频制作者蒂姆・多德 (Tim Dodd)、演员戴夫・乔西 (Dev Joshi) 和摄影师卡里姆・西利亚 (Karim Iliya)。美国单板滑雪运动员凯特琳・法林顿 (Kaitlyn Farrington) 和舞者 Miyu 将担任候补成员。

尽管 SpaceX 已表示这次飞行最早可能在明年举行，但其“星际飞船”的开发进度仍落后于计划，尚未进入轨道。SpaceX 近期计划最早在 12 月进行该火箭的首次轨道级试飞。

前泽友作之前已经去过太空。2021 年 12 月，在与一家名为太空冒险的太空旅游公司合作后，这位亿万富翁乘坐俄罗斯“联盟号”飞船前往国际空间站。他在国际空间站住了不到两周时间。