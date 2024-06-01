雷柏 VT3 系列游戏鼠标开启预约：原相 3398 / 3950、中大手人体工学，售 249 / 299 元

IT之家 6 月 1 日消息，雷柏 VT3 双高速系列游戏鼠标现已上架开启预约，6 月 11 日 10:00 正式开售。

VT3 Pro：原相 3398、249 元

VT3 Pro MAX：原相 3950 Ultimate、299 元

雷柏 VT3 双高速系列游戏鼠标采用右手中大手人体工学设计，最高搭载雷柏与原相定制的 3950 Ultimate 光学引擎，拥有以下性能特性：

750 IPS 追踪速度、50G 加速度

LOD 高度 0.7-1.7mm 共 11 档可调

原生 30000 DPI，10-10050 范围内调节精度为 10

X / Y 轴灵敏度可独立设置

IT之家注意到，该鼠标还搭载 Realtek 瑞昱低功耗芯片、支持有线 / 无线（后期 OTA）8K 回报率，自带 Nano 4K 接收器。

此外，雷柏 VT3 鼠标全系搭载 800mAh 锂电池、无线充电扩展仓、C+ click 按键预压，尺寸 123 * 66 * 42mm、重量约为 59 克，现推出两款型号：

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