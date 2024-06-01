消息称 Take-Two 将关闭或出售旗下 Private Division 游戏工作室

IT之家 6 月 1 日消息，今年 4 月，Take-Two 宣布将裁员 5%，约 600 人，同时还砍掉了几个未公开的开发项目，预计节约 1.4 亿美元（IT之家备注：当前约 10.16 亿元人民币）。

随后，彭博社拿到的一份内部文件显示 Roll7 和 Intercept 将会是此次重组的牺牲者之一。

现在，IGN 拿到的一份新报告称，Take-Two 旗下 Intercept 将于 6 月 28 日关闭，Roll7 也将逐步关闭，但仍会留有一个小团队“处理后续事宜”。此外，Take-Two 还希望通过出售或关闭的方式剥离 Private Division。

IGN 称，Private Division 部分员工早在今年 2 月就被告知“即将裁员”，然后在 4 月底被管理层告知 Take-Two 将不再支持该厂牌，随后员工将被全部解雇。

据称，Private Division 将保留一支小团队来继续维护其已宣布的剩余项目，包括 Moon Studios 的《恶意不息》，Wētā Workshop 的《指环王：夏尔传说》，以及 Game Freak 的一个未命名项目。此外，Take-Two 最近还退出了与 Bloober Team 和《幽灵行者》开发商 One More Level 的项目交易。

Take-Two 于 2021 年 11 月收购了 Roll7。当时，Private Division 表示将“授权”该工作室继续打造其标志性的“沉浸式游戏”体验。

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