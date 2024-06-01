PC 版《GTA6》游戏何时发行？Take-Two CEO 回复“打太极”

IT之家 6 月 1 日消息，Take-Two 和 Rockstar 官方目前仅确认《侠盗猎车手 6》（GTA 6）游戏将于 2025 年秋季在索尼 PlayStation 5、微软 Xbox Series S|X 游戏主机上发行，那么这款游戏何时登陆 PC 平台呢？

Take-Two 首席执行官施特劳斯・泽尔尼克（Strauss Zelnick）本周出席 TD Cowen 会议，在被媒体问及当前有没有在开发 PC 版《GTA 6》游戏，以及未来是否会公布 PC 版本的时候，泽尔尼克给出了一个极其啰嗦的答案，IT之家翻译如下：

现阶段我能透露的仅仅是：没有公告代表一些事情仍未敲定，未来我们会通过公告的形式告知玩家。我们后续可能也不发公告，但后续可能视情况而定。 R 星在发行方面有着丰富的经验，会在适当的时候发布更多消息。我相信，我们企业的正确战略是消费者在哪里，我们公司历来的做法是，随着时间的推移，在消费者所在的任何地方，在任何有意义的平台上，满足他们的需求。

泽尔尼克上述内容看似说了很多，但没有任何实质内容，目前依然无法确认 PC 版《GTA 6》游戏的相关内容。

R 星爆料人 Tez2 2023 年 10 月曝料：“1 年前，我和你们一样很乐观地认为《GTA6》全平台会同步上市，但目前这款游戏将优先发售主机版本，而 PC 版将延后几个月发售”。

R 星《GTA》系列游戏一直优先发售主机平台版本，而 PC 版本在主机版本发售后一段时间才推出，《GTA5》PS3 及 Xbox360 版本在 2013 年 9 月推出，而 PC 版本在 2015 年 4 月才发布；《GTA4》PS3 及 Xbox360 版本在 2008 年 4 月推出，PC 版本在 2008 年 12 月推出。

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