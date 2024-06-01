俄罗斯“进步 MS-27”货运飞船与国际空间站完成对接

IT之家 6 月 1 日消息，俄罗斯国家航天集团宣布，“进步 MS-27”货运飞船已于北京时间 19 时 43 分与国际空间站俄罗斯舱段的“搜索”号模块完成自动对接。按照计划，这艘货运飞船将在太空停留 173 天。

IT之家查询获悉，“进步 MS-27”货运飞船于 5 月 30 日由“联盟-2.1a”运载火箭从哈萨克斯坦境内的拜科努尔航天发射场升空，为国际空间站送货。

据介绍，飞船向国际空间站运送了 2504 千克货物，包括 1290 千克用于空间站系统的硬件和设备，以及为第 71 次长期科考的机组人员提供的实验、衣物、食品、医疗和卫生用品等。

此外，飞船还携带 754 千克的燃料、420 千克饮用水和 40 千克氮气，后者将用于补充国际空间站的大气。

“进步 MS-27”补给飞船还将为宇航员送上生日礼物：一件 T 恤作为俄罗斯宇航员亚历山大・格列本金（Alexander Grebenkin）的生日礼物，他将于 7 月 15 日在轨道前站庆祝他的 42 岁生日，以及一盒手工巧克力给奥列格・科诺年科（Oleg Kononenko，塔斯社驻国际空间站特派记者，他将于 6 月 21 日迎来 60 岁生日）。

食品浓缩工业和特殊食品技术研究所空间营养部门负责人安德烈・维捷尔尼科夫（Andrey Vedernikov）表示，这艘货运补给飞船还将向国际空间站运送新鲜水果和蔬菜。

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