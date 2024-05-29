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首页 > 科学探索>天文航天

日本造出世界首颗木壳人造卫星，最快 9 月运往国际空间站

2024/5/29 16:57:37 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 5 月 29 日消息，日本京都大学和住友林业公司 28 日宣布，他们已造出世界首颗木质外壳的人造卫星。这颗微型卫星最快于 9 月运往国际空间站，以验证木材用于太空领域的可行性。

这颗名为“LignoSat”的微型卫星呈立方体形状，每边约 10 厘米，重约 1 公斤。计划于 9 月份从美国佛罗里达州的肯尼迪航天中心发射，送往国际空间站，并将于次月从日本“希望号”实验舱释放到太空。

据IT之家了解，京都大学和住友林业公司于 2020 年开始著手研发 LignoSat。经过太空环境测试对比了三种木材后，他们选择了质地坚固、易于加工的木兰木作为卫星主体材料。这颗卫星采用日本传统工艺组装而成，无需螺钉或胶粘剂，外部覆盖有太阳能电池板。

释放到太空后，LignoSat 将在长达六个月的时间内进行一系列测试，测量木材的膨胀收缩、内部温度、地磁场影响以及对电子器件的潜在影响。收集到的数据将发送到京都大学的通信站，并用于指导下一颗木质卫星的研发工作。

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关键词：卫星人造卫星国际空间站

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