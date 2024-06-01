Evercade Alpha 迷你街机发布：8 英寸屏幕、支持专属卡带，预售价 229.99 美元

IT之家 6 月 1 日消息，卡带式复古游戏机厂商 Evercade 推出其第三款产品 Evercade Alpha 迷你街机，拥有 8 英寸 4:3 IPS LCD 屏幕，兼容全部 Evercade 游戏卡带，定价 249.99 美元（IT之家备注：当前约 1815 元人民币），预售价 229.99 美元（当前约 1670 元人民币）。

这款迷你街机尺寸为 410 x 216 x 244 mm，内置一个摇杆、六个按钮与两个卡带槽位，兼容 Evercade 此前发售的游戏卡带。

▲ Evercade 卡带产品

该款迷你街机使用 USB-C 接口供电，支持通过 Wi-Fi 下载软件更新，提供立体声扬声器、3.5mm 音频接口与两个 USB 接口，可用于连接其他手柄。

Evercade 提供《街头霸王》与《洛克人》两种主题的街机可选，分别内置六款官方授权的游戏：

Evercade Alpha Street Fighter Bartop Arcade

《街头霸王 II' －冠军版－》

《超级街头霸王 II 绝世高人》

《超级方块战士 2 - 加速版》

《少年街霸- 斗士的梦想》

《街头霸王 ZERO 2》

《街头霸王 ZERO 3》

Evercade Alpha Megaman Bartop Arcade

《洛克人：力量对决》

《洛克人 2：力量对决》

《雌虎战机》

《快打旋风》

《圆桌骑士》

《出击飞龙》

IT之家附 Evercade Alpha 迷你街机的详细技术规格如下：

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