Bigme 大我 HiBreak 墨水屏手机“战绩”公布，开售 12 小时总销量超 880 单

IT之家 6 月 2 日消息，Bigme 大我墨水屏手机 HiBreak 于 2024 年 5 月 31 日开启预售，该手机首发版本搭载 MTK6765 处理器，配备 6GB+128GB 内存组合。

目前 Bigme 大我公布了该手机首销“战绩”：两小时成交超 700 单，12 小时总销量超 880 单。

官方表示，该手机首发 10 分钟成交 165 单，5 月 31 日 20：00 首发直播，直播间与官网人气同比增加 981%。

Bigme 大我 HiBreak 墨水屏手机拥有双处理器、双屏幕版本，共计四种配置可选，售价在 219 美元-459 美元之间。

Bigme 大我墨水屏手机 HiBreak 首发版本搭载 MTK6765 处理器，配备 6GB+128GB 内存组合，预装安卓 11 系统。其中彩屏版本首发限量 1000 台，售价 249 美元（IT之家备注：当前约 1808 元人民币）；黑白屏 2000 台，售价 219 美元（当前约 1590 元人民币）。

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