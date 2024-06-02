4 人因非法生产、销售窃听定位充电宝获刑，案件正在进一步审理中

IT之家 6 月 2 日消息，据“绿色青浦”公众号消息，近日，上海市青浦区人民检察院依法对一起涉嫌非法生产、销售窃听专用器材案提起公诉。

IT之家附具体案情如下：

经查，2022 年 6 月，刚毕业的宋某某为赚钱，与好友杨某某合伙开设网店，销售家用、车载电子产品。二人明知无销售资质，却存侥幸心理，暗地里兜售带有窃听、定位功能的特殊“充电宝”。杨负责向谢某某、陈某进货，宋主要负责销售，获利五五分成。谢、陈二人则在家中将普通充电宝拆解，植入窃听、定位芯片后重新组装，再通过快递发货给杨某某。整个犯罪链条环环相扣，分工明确。

▲ 图源“绿色青浦”公众号，下同

2022 年 9 月 22 日，青浦警方接到报警人小杰举报，称其网购的一款充电宝可实现自动定位、录音和监听功能，怀疑涉嫌违法犯罪。警方高度重视，经缜密侦查，于 9 月 26 日、29 日在山西原平、福建宁德两地警方协助下先后抓获宋某某、杨某某。2023 年 3 月，谢某某落网，陈某随后到案自首。警方当场查获大量用于非法组装充电宝的元件。

经审查，四人的行为已构成非法生产、销售窃听专用器材罪，违反了《刑法》第 283 条第 1 款的规定。

2023 年 9 月 20 日，青浦区检察院以非法销售窃听专用器材罪对杨某某、宋某某提起公诉。同年 10 月 10 日，法院以该罪判处杨某某拘役 6 个月，缓刑 8 个月，并处罚金 7000 元；判处宋某某拘役 3 个月，缓刑 5 个月，并处罚金 3000 元。

2024 年 5 月 7 日，检方又以非法生产、销售窃听专用器材罪对谢某某、陈某提起公诉，并向法院提出量刑建议，案件正在进一步审理中。

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