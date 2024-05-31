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20000mAh + 150W：酷态科 15 号电能柱京东 618 限时 267 元

2024/5/31 13:36:08 来源：IT之家 作者：灼朗 责编：灼朗
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CUKTECH 酷态科 15 号电能柱 发售于 2023 年 8 月份，这是一款 20000mAh 移动电源，官方售价 299 元。

今晚 8 点，叠加下方多重优惠，实付仅需 267.56 元：



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酷态科 15 号电能柱支持 UFCS 融合快充，体积比 ZMI 20 号移动电源小了 28.5%，一手可握。

酷态科 15 号电能柱配有两个 USB-C 口和一个 USB-A 口，单口最大功率 120W，多口最大功率 150W，配有可显示电量的屏幕

此外，该移动电源附赠一条 240W 6A 的数据线，可以为小米全系手机、平板进行快充，小米笔记本也能 100W 快充。

兼容性方面，酷态科 15 号电能柱支持 UFCS 融合快充、PD3.0、QC3.0、PPS 协议，支持 90W 自充，号称 30 分钟可自充 50%

该移动电源内部采用了 4 颗 21700 动力电芯，还支持用小电流模式为蓝牙耳机、手环充电。

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