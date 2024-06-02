自 2022 年上市以来，极星股价已缩水 95%

IT之家 6 月 2 日消息，瑞典电动汽车制造商极星（Polestar）的股价最近暴跌至历史新低的 73 美分，如果局势无法好转，其在纳斯达克上市的地位恐将不保。

这家电动汽车制造商在 2022 年通过与一家特殊目的收购公司 (SPAC) 的反向合并上市，当时估值一度高达 210 亿美元。然而，与近年来许多其他在纳斯达克或纽交所上市的电动汽车公司一样，极星的股价表现不佳，已下跌了约 95%。目前，该公司的市值仅为 16.5 亿美元（IT之家备注：当前约 119.79 亿元人民币）。

5 月 21 日，极星发布 2023 年年报和 2023 年第四季度财报延迟发布的消息后，其股价首次跌破 1 美元。极星表示，由于需要完成对 2021 年和 2022 年会计差错的修正报告，因此推迟了财报发布。该公司补充说，这些变动将使 2021 年的净亏损减少不到 5%，2022 年的净亏损增加不到 5%。

由于财务报告发布延迟，极星收到了纳斯达克的缺乏合规通知（deficiency notice），这意味着其不符合股票交易所的规定。极星需要在收到通知后 60 天内向纳斯达克提交合规计划，如果该计划被接受，公司将获得额外的 180 个自然日来恢复合规状态。

极星第一季度的交付量同比下降了 53%，新车注册量下降了 70%，极星北美业务负责人 Gregor Hembrough 将此归咎于高利率和放弃车队批发销售（fleet sale）。

极星正在努力扭转颓势，据 Auto News 报道称，该公司最近启动了一场昂贵的第二季度广告宣传活动，其力度堪比 2022 年耗资 650 万美元的超级碗广告。该公司还提供了极具吸引力的租赁交易，例如将续航里程更长的极星 2 的租赁费用降至每月 299 美元，该优惠活动已延长到 6 月份。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。