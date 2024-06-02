13 岁儿童每周工作时长达 60 小时，美国劳工部起诉现代汽车等涉嫌使用童工

IT之家 6 月 2 日消息，美国劳工部起诉了包括现代汽车制造阿拉巴马分公司在内的三家公司，指控其“非法雇佣童工”。美国政府同时要求没收这些公司所有与“非法雇佣童工”相关的利润。

IT之家注意到，此诉讼源于一项政府调查。调查发现，一名 13 岁儿童在亚拉巴马州卢维恩的装配线上工作，每周工作时长高达 50-60 小时，这名儿童负责操作将金属板材制成车身面板的机器。

尽管现代汽车也在被告之列，但该公司似乎并不直接参与其中。美国政府表示，“Best Practice Service 公司将这名儿童送到了为现代汽车制造阿拉巴马分公司提供零部件的 SMART Alabama 公司”。

Best Practice Service 公司是一家派遣公司，他们将这名 13 岁的儿童送到 SMART Alabama 公司的装配线上工作，而 SMART Alabama 公司则为现代汽车生产零件。尽管如此，美国政府指控“这三家公司共同雇用了这名儿童”。

美国政府指控这些公司在 2021 年 7 月 11 日至 2022 年 2 月 1 日期间 “故意且反复违反了《公平劳动标准法》中的童工条款”。劳工部还指控这些公司违反了“劣质商品”条款，该条款针对的是违反《公平劳动标准法》生产的商品。

劳工部薪资和工时部门负责人杰西卡・卢曼表示：“在美国，一名 13 岁的孩子在装配线上工作，这令人震惊。我们将努力制止在任何地方发生的非法童工行为，同时也会确保所有雇主对违法行为承担责任。”

劳工部律师西玛・南达对此表示赞同，她说：“当公司实际上也是雇主时，他们不能通过责怪供应商或人力资源公司来逃避童工违规的责任。” 这句话隐晦地指出了现代汽车的立场。

诉讼文件揭露了更多细节：这名 13 岁女孩本应在上中学，但她却在装配线上工作。她制造的零件被运到亚拉巴马州的蒙哥马利市，然后“被安装到最终销往全国各地的汽车上”。

诉状称，该女孩的雇佣行为违反了 “29 C.F.R. § 570.33 (a)”，该条款禁止雇佣 16 岁以下的儿童从事制造业工作；也违反了 “29 C.F.R. § 570.59”，该条款禁止 18 岁以下的儿童操作金属成型、冲压和剪切机；还违反了 “29 C.F.R. § 570.119”，该条款禁止在任何情况下雇佣 14 岁以下的未成年人。

美国政府还指控 Best Practice Service 公司“知道或应该知道这名雇员未成年”。此外，在事情曝光后，SMART Alabama 公司告诉 Best Practice Service 公司，另外两名员工因“外貌和其他身体特征”—— 这表明他们也未成年 —— 而“禁止再回到工厂”。

美国政府表示，“卢维恩工厂的所有员工，包括受 Best Practice Service 公司雇佣的员工，在经济上都依赖于 SMART 公司。因此，SMART 公司与最佳人力服务公司共同雇用了未成年员工。”

值得注意的是，现代汽车美国公司当时拥有 SMART Alabama 公司母公司 72.45% 的股份。除了拥有多数股权之外，美国政府还指控这家汽车制造商“对 SMART 公司的整体运营拥有重大控制权”。

尽管这只是一份简要概述，但对涉事公司而言，情况显然不容乐观。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。