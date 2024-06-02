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英伟达推出 SFF-Ready 小尺寸机箱规范：15 家显卡与机箱厂商参与、确保显卡与机箱兼容性

2024/6/2 21:34:16 来源：IT之家 作者：泓澄（实习） 责编：泓澄
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IT之家 6 月 2 日消息，英伟达与显卡和机箱制造商合作，正式为 GeForce RTX 游戏显卡与机箱引入 SFF-Ready 规范，简化小尺寸机箱的配件选择过程。

据介绍，目前已有华硕、酷冷至尊、分型工艺等 15 个显卡与机箱厂商参与了 SFF-Ready 项目。

SFF-Ready GeForce 游戏显卡针对 RTX 4070 及以上型号，尺寸要求如下：

  • 最大高度：151 mm，包括电源线弯曲半径

  • 最大长度：304 mm

  • 最大厚度：50 mm 或 2.5 槽

显卡规范

截至 2024 年 6 月 2 日，共有 36 款 GeForce RTX 40 系列显卡符合规范，更多显卡将在未来几天的 Computex 2024 台北电脑展亮相，具体列表如下：

显卡兼容列表

英伟达 SFF-Ready 机箱规范支持两种显卡安装方式：

  • 从主板 / 转接 PCB 到侧板 / 顶部面板需要 154.5mm 空间

  • 机箱需拥有 312mm 长度空间

显卡安装

竖装显卡

英伟达官方提供的机箱支持列表如下：

机箱支持列表

IT之家今天早些时候报道，华硕推出新款 PRIME RTX 40 系显卡，长度为 269mm、厚度为 50mm，满足 SFF-Ready 标准。

2024 台北国际电脑展专题

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关键词：英伟达SFFReady2024台北电脑展

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