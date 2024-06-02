昔日愚人节玩笑成真：英伟达推出 Project G-Assist，将 AI 助手引入游戏

IT之家 6 月 2 日消息，还记得英伟达 2017 年的愚人节玩笑吗？当时他们发布了一款名为 GeForce GTX G-Assist 的 AI 游戏助手，可以帮助玩家自动完成游戏操作，甚至代打击败 BOSS。虽然当时只是个玩笑，但时过境迁，如今英伟达如今真的将这一概念变为现实，推出了 Project G-Assist 计划。

得益于近几年人工智能的飞速发展，尤其是大型语言模型 (LLMs) 的进步，英伟达发现利用显卡自带的 GeForce RTX 人工智能功能，可以为游戏加入实用的 AI 辅助功能。目前，Project G-Assist 的细节尚未完全公布，不过已知它将允许玩家通过语音、图像识别和应用程序接口等方式进行信息查询，并利用 GeForce RTX 提供的云端或本地知识数据库获取相关信息，帮助玩家更好地进行游戏。

据英伟达称，G-Assist 可以担任游戏指南的角色，帮助玩家找到制胜武器和战术，或是指引新手玩家找到所需的材料。它还能检查游戏设置，并推荐优化方案以充分发挥硬件性能。

IT之家需要指出的是，G-Assist 并非当初愚人节玩笑中那样，可以代替玩家进行游戏操作，也不会提供诸如营养建议之类的花哨功能。不过，此类辅助工具在以往的游戏体验中从未出现过，其加入势必会为游戏带来新的可能。也许在不久的将来，G-Assist 会成为对抗由 AI 控制的 NPC 的必备利器之一。

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