广汽昊铂 Hyper GT 新增“全球款”车型：6 月 6 日推出，智驾不依赖高精地图

IT之家 6 月 2 日消息，广汽集团近期宣布，昊铂 Hyper GT 将新增一款“全球款”车型，6 月 6 日推出。该车将支持 800V 高压超充，续航里程可达 710km，搭载“无图全球通”智驾。

该车此前曾在意大利米兰、泰国曼谷等海外国家及中国香港特区进行了大量路测，号称具备“不挑地域不挑路”的实力。从“全球款”的名称来看，该车在国内推出的同时，或将征战海外市场。

IT之家附昊铂 Hyper GT 基础信息如下：

昊铂 Hyper GT 基于广汽全新的 AEP 3.0 平台“星灵架构”打造，定位纯电中型轿车，长宽高分别为 4880*1885*1455mm，轴距达到 2920mm。该车采用后驱单电机系统，最高输出功率 340 马力（250kW），最大扭矩 434 牛・米，0-100km / h 加速 4.9 秒。

该车支持 800V 平台特高压快充，官方称充电 15 分钟可增加 450 公里续航。

今年 2 月，广汽曾推出售价 25.99 万元的“GT 710 后驱高阶智驾 3L 版”新增车型，搭载了号称行业满配的三激光雷达方案，硬件支持脱手、脱脚、脱眼场景，支持 1200 度环境感知、厘米级点云成像技术和红外生命保护。其配有 12 个摄像头、6 个毫米波雷达及 1 个红外夜视摄像头。

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