华硕 ROG 宣布 6 月 3 日直播发布新款幻 16 Air 笔记本、键盘、鼠标与耳机新品

IT之家 6 月 2 日消息，在今天下午直播发布 ROG 掌机 X 后，华硕 ROG 官宣将于 6 月 3 日 17:00 再次举行直播活动，发布包括新款幻 16 Air（海外称 Zephyrus G16）笔记本、键盘、鼠标与耳机在内的多款新品。

搭载英特尔酷睿 Ultra 处理器的幻 16 Air 笔记本已经上市，据IT之家此前报道，华硕将于本次 Computex 2024 台北国际电脑展发布搭载 AMD 锐龙处理器的 Zephyrus G16 笔记本。

今晚的英伟达主题演讲同样展示了新款 Zephyrus G16 笔记本，部分配置组合已经现身华硕官网：

GA605WU：Strix Point + RTX 4050

GA605WV：Strix Point + RTX 4060

GA605WI：Strix Point + RTX 4070

关于新款游戏外设产品，ROG 此前的预热视频中透露将发布碳纤维外壳鼠标、铝坨坨键盘、新款耳机等产品。

▲ 预热视频截图

除 ROG 玩家国度外，华硕本品牌也将于明天 16:00 举行 Always Incredible 新品发布会，有望发布多款 AI PC 笔记本电脑新品。

2024 台北国际电脑展专题

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