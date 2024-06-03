磨铁图书对京东无限期停止发货，曾出品《盗墓笔记》《明朝那些事儿》等

IT之家 6 月 3 日消息，一年一度的京东 618 活动正在进行当中，5 月 31 日，磨铁集团创始人、董事、CEO 沈浩波的一则朋友圈引发了关注。

沈浩波表示：

在磨铁已经全面对京东停止发货，并一再对京东低价乱价扰乱市场秩序的行为表达反对的情况下，京东依然无视我们的诉求，要继续强行让我们的产品参加他们的低价促销。这是在反复用脚踩着我们的脸在地上摩擦。

沈浩波表示磨铁将采取三项措施：

一、我们将采取法律手段，不惜代价维护我们的权益。二、我们将继续对京东停止发货，任何一本都不发，如果加一个期限那就是无期限。三、我们将继续要求京东下架我们的所有产品，全部退给我们。

据财经网科技报道，京东图书采销员工在朋友圈回应称：

京东图书 618 的活动目标只是让更多消费者买到便宜的好书。京东从来没有要站在出版社和行业的对立面，双方理应是一个阵营的伙伴，希望能和大家一起把好书、好价带给消费者，而不是让直播投流高昂的费用伤害行业，伤害那些用心创作的作家。京东对自营图书拥有合法的自主定价权，愿意让出更多的利润，让消费者受益。

IT之家查询得知，北京磨铁文化集团股份有限公司于 2007 年 12 月 12 日成立，是一家综合性的文化创意产业集团。

磨铁图书出品了《明朝那些事儿》系列、《盗墓笔记》系列、《诛仙》系列、《后宫・甄嬛传》系列、《疯了！桂宝》系列、《天才在左，疯子在右》、《自控力》、《神奇树屋》系列、《浴血荣光》、《亮剑》、《房思琪的初恋乐园》等一大批畅销书和超级 IP。

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