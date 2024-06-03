消息称 iQOO 13“中杯”1.5K 百瓦大电池的直屏手机落地，“大杯”采用等深四曲 2K 屏

IT之家 6 月 3 日消息，博主 @数码闲聊站 今日发帖表示，采用 1.5K 8T LTPO 直屏、百瓦充电、大电池方案的 iQOO 13“中杯”手机确定落地。手机搭载高通骁龙 8 Gen4 处理器，目前已进新系统测试。

另外，据博主爆料，iQOO 13“大杯”同样搭载高通骁龙 8 Gen4 处理器，采用国产 2K 屏，“大概率是母品牌同款等深四曲屏”，但该手机“目前没确定会上”。

IT之家此前报道， iQOO 13“中杯工程机”屏幕分辨率为 2800x1260 ，采用 8T LTPO 直屏，搭载高通骁龙 8 Gen4 处理器、搭配 16GB RAM 及 1TB 存储空间。

此外，博主特别强调了该手机的电池“很大很大”，预计该手机将在续航方面有惊喜。

综合爆料信息来看，iQOO 13 系列手机目前计划仅推出一款机型，Pro 版“大杯”不确定是否上市。中杯配置爆料信息如下：

处理器：采用高通骁龙 8 Gen4 处理器

屏幕：使用 8T LTPO 直屏，分辨率为 2800x1260

运行：拥有 16GB+1TB 内存组合版本

电池：支持百瓦充电，具体容量暂未公布

▲ 图源 IT之家开箱：iQOO 12“赛道版”手机

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