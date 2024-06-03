英伟达黄仁勋解读“CEO 数学”：花小钱，办大事

IT之家 6 月 3 日消息，英伟达首席执行官黄仁勋日前在 2024 台北电脑展前夕提出了一个有趣的概念 ——“CEO 数学”。

“买得越多，省得越多，” 黄仁勋在演讲中表示，“这就是 CEO 数学，它并不完全准确，但却很有效。”

乍一听让人困惑？黄仁勋随后解释了这个概念的含义。他建议企业同时投资图形处理器 (GPU) 和中央处理器 (CPU)。这两种处理器可以协同工作，将任务完成时间从“100 个单位缩短到 1 个单位”。因此，从长远来看，增加投资反而能节省成本。

这种结合使用 CPU 和 GPU 的做法在个人电脑领域已经很普遍。“我们往一台 1000 美元的电脑里加入一块 500 美元的 GPU，性能就会大幅提升，” 黄仁勋举了个例子，“同样的道理也适用于数据中心。往一个价值 10 亿美元的数据中心投入 5 亿美元的 GPU，它摇身一变就成了人工智能工厂。”

黄仁勋还展示了一张图表，图表显示当企业同时使用 CPU 和 GPU 时，速度可以提升 100 倍，而成本仅仅增加 1.5 倍。

今年 3 月，英伟达发布了号称“全球性能最强的 AI 芯片”——Blackwell B200 GPU，售价高达 7 万美元（IT之家备注：当前约 50.8 万元人民币）。英伟达还将这种芯片集成到更大规模的设计中，例如 GB200 NVL72，它融合了 72 个 GPU 和 36 个 CPU，专用于“计算强度最高的工作负载”，并能将成本和能耗降低多达 25 倍。

近年来，英伟达作为人工智能浪潮中的关键参与者频频登上新闻头条。2023 年第四季度，英伟达的收入超 220 亿美元。

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