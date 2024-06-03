微星推出梅赛德斯-AMG 联名版 Stealth 18 笔记本：Ultra 9 185H + RTX 4080

IT之家 6 月 3 日消息，微星近日推出了与梅赛德斯-AMG 联名的 Stealth 18 Mercedes-AMG Motorsport A1V 笔记本。

微星表示 Stealth 18 Mercedes-AMG Motorsport A1V 笔记本彰显了微星和梅赛德斯-AMG“在速度、动力、工艺、技术方面的共同坚持”。

IT之家整理该笔记本配置如下：

梅赛德斯-AMG 联名版 Stealth 18 笔记本配备英特尔酷睿 Ultra 9 185H 处理器和英伟达 RTX 4080 12GB 移动端独立显卡，支持独显直连，搭载 99.9Wh 大电池。

存储方面，这款笔记本包含 2 个 DDR5 SODIMM 插槽和 2 条 PCIe Gen4 M.2 插槽。

该笔记本采用镁铝合金机身，重 2.89 千克，厚度仅有 19.9mm。

微星在这台联名版笔记本上采用了均热板散热系统，搭配双风扇四出风的设计，显卡性能释放可达 150W。

Stealth 18 Mercedes-AMG Motorsport A1V 搭载了一块来自友达的 18 英寸的 4K120Hz 高刷 MiniLED 显示屏，该屏幕通过了 VESA DisplayHDR 1000 认证。

这一显示器支持分区调光，亮度至高 1000 尼特，对比度至高 2000000:1，色域覆盖 100% DCI-P3。

作为一款旗舰笔记本，Stealth 18 Mercedes-AMG Motorsport A1V 搭载了来自赛睿的单键 RGB 游戏键盘，拥有丹拿 6 扬声器环绕声系统，支持 Wi-Fi 7 和 2.5G 有线网络。

接口方面，该笔记本搭载 2 个 USB 3.2 Gen2 Type-A 接口、1 个 USB 3.2 Gen2 全功能 Type-C 接口、1 个雷电 4 接口，此外还有一个 HDMI 2.1 接口、一个 SD 读卡器和一个 3.5mm 二合一音频插孔。

微星还为梅赛德斯-AMG 联名版 Stealth 18 笔记本配备了全套联名配件，包含鼠标、鼠标垫、保护套、明信片和理线扎带，确保产品开箱即可用。

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