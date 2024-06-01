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联想 2024 款 ThinkBook SE 14 英寸笔记本上架开售：i5-13420H + 16G + 512G 售 3799 元

2024/6/1 12:26:29 来源：IT之家 作者：漾仔 责编：漾仔
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感谢IT之家网友 Michael霏 的线索投递！

IT之家 6 月 1 日消息，联想今天在京东上架 2024 款 ThinkBook SE 14 英寸笔记本，这款笔记本采用“i5-13420H + 16GB RAM + 512GB 存储空间”配置，售 3799 元

据介绍，该机重量 1.5 千克，厚度 16.9mm，配备 8 核心 12 线程英特尔酷睿 13 代 i5-13420H 处理器，搭载 16GB DDR5-5200MHz RAM 及 512GB PCIe 4.0 SSD，采用单风扇 + 双热管配置。

屏幕方面，该机配备 1920x1200 分辨率 60Hz 屏幕，覆盖 100% sRGB 色域，拥有 TUV 认证，不过官方没有公布具体亮度信息。

此外，该机配备 60Whr 电池，支持 Wi-Fi 6；左侧提供 1 个 USB-C 3.2 Gen 2 接口、1 个 USB-A 3.2 Gen 1 接口、1 个 HDMI 2.1 接口、1 个雷电 4 接口、1 个 3.5mm 音频接口；右侧提供 1 个 RJ45 千兆网口、1 个 USB-A 3.2 Gen 1 接口、1 个 SD 卡读卡器。

IT之家整理笔记本参数信息如下：

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关键词：联想笔记本

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