特斯拉发布《2023 年影响力报告》：用车成本是宝马 X3 的 60%

IT之家 6 月 3 日消息，特斯拉发布《2023 年影响力报告》，特斯拉在报告中展示了 2023 年公司治理、环境、产品和安全性、人员和社区、供应链等五个角度产生的影响力。

2023 年特斯拉客户减排二氧化碳当量超过 2000 万吨；上海超级工厂生产废料回收利用率达 94%。

2018-2023 年，特斯拉将单车制造成本降低近 50%；Model Y 汽车实现了 1 度电行驶 6 公里。

特斯拉表示，Model Y 汽车的用车成本是宝马 X3 的 60%，全生命周期，Model Y 使用成本约 3.07 元 / 公里；另外 Model S 车型的续航里程提升约 50%

特斯拉 Model Y 在美国地区年平均行驶里程约 22157 公里，一般车辆为 17931 公里；此外，特斯拉汽车标配车道偏离防避、前撞预警、自动紧急制动、碰撞溃缩缓冲区、远端安全气囊、预紧式安全带、障碍物感应限速、盲点辅助等安全功能。

特斯拉在报告中表示 99% 的召回问题，都能通过 OTA 完成，用户无需前往服务中心；特斯拉的起火风险约为燃油车的 1/8。

特斯拉《2023 年影响力报告》还提到：

特斯拉 2023 年全球生产交付超 180 万辆电动车，一辆电动车可实现碳减排 51 吨

太阳能发电量是特斯拉公司用电量的 3 倍以上

全球超充网络连续 3 年使用可再生能源，超充站正常运行时间比例为 99.97%

全年回收 3737 吨电池材料

行驶 32 万公里后的 Model S / X 电池容量约 88%

特斯拉近期动作频频，IT之家此前报道，特斯拉上海储能超级工厂预计 2025 年第一季度投产。投产后超大型电化学商用储能系统 Megapack 产量将达 1 万台，储能规模近 40 吉瓦时（1 吉瓦时 = 1000 兆瓦时）。

另外，特斯拉中国正在准备向有关部门备案 FSD 功能，努力将最新版软件 FSD V12 引入中国，以便在今年推送这一功能。

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