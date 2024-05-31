消息称特斯拉正推动 FSD 在中国落地，计划今年推送并引入订阅制

IT之家 5 月 31 日消息，路透社消息，特斯拉中国正在准备向有关部门备案其 FSD 功能，以便在今年推送这一功能。

虽然特斯拉 FSD 还未在中国市场推送，但早在 Model 3 发售时，FSD 就已随车销售，售价 6.4 万元，他们还计划在中国推出 FSD 订阅制，价格可能为每月 98 美元（IT之家备注：当前约 711 元人民币）。

特斯拉正努力将最新版软件 FSD V12 引入中国，马斯克表示，特斯拉有一条提供完全自动驾驶系统的道路。

特斯拉还考虑向中国其他汽车制造商授权 FSD，FSD 在中国的销售将为特斯拉开辟新的收入来源。由于中国电动汽车制造商的竞争，2024 年一至四月特斯拉在中国的销量下降了 7.6%。

4 月 28 日，中国汽车工业协会、国家计算机网络应急技术处理协调中心发布《关于汽车数据处理 4 项安全要求检测情况的通报（第一批）》，其中提到特斯拉上海超级工厂生产的车型全部符合合规要求，是唯一一家符合合规要求的外资企业。

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