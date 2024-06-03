安卓子系统在国内复活：腾讯移动应用引擎采用 WSA 原生方案，支持桌面图标打开 App

IT之家 6 月 3 日消息，腾讯应用开放平台公布了应用宝电脑版（后简称应用宝 PC 版）产品详情，产品特性介绍显示：腾讯移动应用引擎将采用 WSA 原生方案。

应用宝是腾讯推出的一款应用商店，涵盖民生政务应用、移动应用游戏、小程序、小游戏、云游戏等内容，应用宝 PC 版支持用户在电脑端运行安卓手机应用。

据介绍，腾讯移动应用引擎系应用宝研发团队与 Intel 合作开发的 Androws 新一代虚拟化引擎，基于 Android 12 系统，采用 WSA 原生方案，在技术上与传统模拟器差异较大。

应用宝 PC 版支持从桌面图标直接打开安卓应用；支持同屏幕应用多开、自适应缩放应用界面、平行视界等功能；；支持跨移动、PC 端账号登录，可实现双端数据互通。

IT之家实测，腾讯移动应用引擎内置于应用宝 PC 版内，支持独立运行。以 WPS Office 应用为例，安装启动后，在任务栏右击应用宝图标，会出现“显示窗口”、“退出腾讯应用宝”和“退出腾讯移动引擎”的选项栏。

点击退出腾讯应用宝后，WPS Office 移动应用依然能够运行，不会出现退出应用宝后 App 关闭的情况；如果点击退出腾讯移动应用引擎，将弹出提示“退出腾讯移动应用引擎将关闭正在运行中的应用”。

值得一提的是，在运行单个 App 并退出腾讯应用宝的情况下，关闭重启正在运行的安卓 App 后，会出现应用宝软件整体重新启动的情况。

如果是运行多个应用，重启关闭其中一个应用，则不会出现应用宝整体重启的情况。

IT之家注：WSA 全称为 Windows Subsystem for Android，是微软公布 Windows 11 系统时，所推出的安卓子系统产品。WSA 集成开源 Android 系统（不内置谷歌服务套件 GMS），用户可通过 WSA 在 Windows 系统电脑中原生运行安卓软件。

目前，微软已终止对 Windows 安卓子系统（WSA）的支持，亚马逊应用商店已关闭。

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