腾讯应用宝与微软 Microsoft Store 达成合作，Windows 可直接运行移动应用

IT之家 5 月 28 日消息，今日，腾讯应用宝跨端生态发布会在北京举办。会上，腾讯应用宝宣布与 Microsoft Store 达成合作，双方会共同合作实现腾讯应用宝移动内容在 Microsoft Store 专区上架，同时 Windows 用户可以无缝在 Windows 平台下载安装移动应用，并享受移动应用的原生体验。

据悉，通过此次合作，未来 Windows 用户将能通过应用商店、开始菜单、Windows 搜索及必应（Bing）等渠道搜索移动应用，唤起 Microsoft Store 完成下载安装，并会在 Windows 上生成快捷方式，用户点击桌面上的快捷图标即可使用。

腾讯公司副总裁林松涛指出，PC 市场的巨大空间和内容供给不足形成了鲜明的对比，PC 与移动生态融合已成为必然趋势。他表示：“PC 端拥有庞大的用户群体，我们希望通过应用宝电脑版，与 Microsoft Store、 英特尔携手，为移动开发者在跨端融合上提供技术、流量及商业化支持，共同推动 PC 应用生态的繁荣发展，并为用户带来更优质的跨端体验。”

Microsoft Store 总经理 Giorgio Sardo 表示，作为 Windows 平台上最常用的应用之一，Microsoft Store 为消费者们提供了受信任的应用、游戏和 AI 体验；腾讯应用宝是中国领先的移动应用分发平台之一，在虚拟技术和应用分发运营方面积累深厚。此次合作，可以让中国大陆市场的 Windows PC 在多种构架（包括 ARM）上，都可以无缝体验到 Microsoft Store 腾讯应用宝专区带来的移动应用、移动游戏。移动开发者们将获得在 Windows 设备上展示和推广产品的机会，涵盖跨 Microsoft Store、Windows 开始菜单、Windows 搜索及 Bing 等诸多场景。接下来，预计腾讯专区在 Microsoft Store 首发时，将会支持超过 1500 个移动应用。我们期待给用户带来更好的体验。同时 AI 应用专区即将在 Microsoft Store 应用商店登陆。

据IT之家了解，腾讯应用宝电脑版在 2023 年正式上线，基于英特尔 ®Bridge（IBT）和 Celadon 两大底层技术打造，打破 x86 与 ARM 架构之间的壁垒，实现 PC 与移动端的完美融合。这一创新不仅支持应用分屏功能，还可以调用 PC 摄像头、麦克风和位置定位等硬件资源，同时支持多任务和多窗口运行，让用户在不同应用间轻松切换。

据官方介绍，在此次发布会上，英特尔与腾讯应用宝携手宣布了在跨端体验方面的升级。移动应用引擎的 Android 版本升级至 13，新增平行视界功能，实现一屏两用，让用户在 Windows 环境下更便捷地享受多屏 + 键盘映射操作；新增 AI 算力共享功能，移动应用能充分发挥英特尔平台的 AI 性能，提供更智能化体验；在平台优化方面，平台性能大幅提升，集成显卡增强显示性能，高帧率模式和视频增强能够为用户带来高清大屏的优质体验；增强对新应用和游戏的适配，为用户带来更流畅、稳定的跨端体验。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。