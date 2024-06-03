“全球首创”单台 RTX 4090 服务器推理，昆仑万维开源 2 千亿稀疏大模型天工 MoE

IT之家 6 月 3 日消息，昆仑万维今日宣布开源 2 千亿稀疏大模型 Skywork-MoE，基于之前昆仑万维开源的 Skywork-13B 模型中间 checkpoint 扩展而来，号称是首个完整将 MoE Upcycling 技术应用并落地的开源千亿 MoE 大模型，也是首个支持用单台 RTX 4090 服务器（8 张 RTX 4090 显卡）推理的开源千亿 MoE 大模型。

据介绍，本次开源的 Skywork-MoE 模型隶属于天工 3.0 的研发模型系列，是其中的中档大小模型（Skywork-MoE-Medium），模型的总参数量为 146B，激活参数量 22B，共有 16 个 Expert，每个 Expert 大小为 13B，每次激活其中的 2 个 Expert。

天工 3.0 还训练了 75B （Skywork-MoE-Small） 和 400B （Skywork-MoE-Large）两档 MoE 模型，并不在此次开源之列。

根据官方测试，在相同的激活参数量 20B（推理计算量）下，Skywork-MoE 能力接近 70B 的 Dense 模型，使得模型的推理成本有近 3 倍的下降。同时 Skywork-MoE 的总参数大小比 DeepSeekV2 的总参数大小要小 1/3，用更小的参数规模做到了相近的能力。

Skywork-MoE 的模型权重、技术报告完全开源，免费商用，无需申请，IT之家附链接如下：

模型权重下载：

https://huggingface.co/Skywork/Skywork-MoE-base

https://huggingface.co/Skywork/Skywork-MoE-Base-FP8

模型开源仓库：https://github.com/SkyworkAI/Skywork-MoE

模型技术报告：https://github.com/SkyworkAI/Skywork-MoE/blob/main/skywork-moe-tech-report.pdf

模型推理代码：（支持 8 x 4090 服务器上 8 bit 量化加载推理） https://github.com/SkyworkAI/vllm

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