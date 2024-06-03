亚洲最大机库在上海开建，可同时容纳 9 架宽体飞机入库维修

IT之家 6 月 3 日消息，据上海临港官方消息，今天（6 月 3 日）下午，东航技术国际化航空维修服务平台项目动工仪式在洋山特殊综合保税区举行。项目总投资预计超 15 亿元，标志着临港新片区与中国东航战略合作进入全面深化新阶段。

据悉，该项目总建筑面积超 11 万平方米，将建成 3 个机库和附件修理、改装工程的配套厂房及设施。

作为项目建设核心，1 号机库配备目前亚洲最大的机库大厅，大厅跨度达 316 米、进深达 146 米，是亚洲乃至世界都少有的大跨度、大进深宽体机维修机库，可同时容纳 9 架宽体机入库维修。

东航技术国际化航空维修服务平台项目计划于 2026 年上半年竣工交付，将计划每年提供 180 万人工时的飞机维修服务。

IT之家注意到，东航作为国产大飞机的先试者，已接收六架 C919 国产大飞机，预计到 2024 年底将达 10 架。东航于 2023 年 9 月 28 日与中国商用签订《C919 飞机买卖协议》，向商飞公司购买 100 架 C919 飞机，计划于 2024 年至 2031 年分批交付。

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