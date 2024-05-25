吉利科技旗下沃飞长空全球总部及生产制造基地落地成都高新区

IT之家 5 月 25 日消息，今日，成都高新区与吉利控股集团、吉利科技集团正式签署合作协议。省委副书记、市委书记施小琳会见了吉利控股集团董事长李书福一行并共同出席签约仪式。

官方宣布，吉利科技旗下沃飞长空全球总部及生产制造基地、吉利控股旗下吉利（四川）创新中心暨工业软件全国总部落地成都高新区。

李书福表示，吉利控股集团高度重视与成都的合作，下一步将加大在蓉投资布局力度，深化低空经济、商用汽车、新能源等领域合作，推动更多产业和项目落户成都，为成都高质量发展作出更大贡献。

据官方介绍，本次签约的沃飞长空全球总部及生产制造基地项目，主要开展低空出行领域电动垂直起降航空器的研发生产，致力于打造极具竞争力的低空出行产品。吉利（四川）创新中心暨工业软件全国总部主要参与成都高新区智能网联场景和项目建设，开展工业软件产品的研发、测试、销售和交付。

▲ 吉利沃飞长空研发的 AE200 电动垂直起降飞行器试飞效果图

IT之家查询获悉，沃飞长空（AEROFUGIA）是浙江吉利控股集团有限公司旗下品牌，是一家以低空出行为核心的科技公司，总部位于成都。

目前，沃飞长空拥有互酷、沃珑空泰（和 Volocopter 在中国成立的合资公司）两大品牌，后者正通过 VoloCity 机型开发首款认证的全电动“垂直起降”飞行器，用于在城市内安全、安静地运送乘客。

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