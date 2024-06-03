来自月球：嫦娥六号官微首次发文“现在我正在月球挖土”

IT之家 6 月 3 日消息，@嫦娥六号月球探测器 官微今日傍晚发布了首条微博：“大家好，我是嫦娥六号，现在我正在月球挖土。”值得一提的是，这条微博显示“来自月球”。

6 月 2 日 6 时 23 分，嫦娥六号着陆器和上升器组合体在鹊桥二号中继星支持下，成功着陆在月球背面南极-艾特肯盆地预选着陆区。

IT之家从国家航天局官网获悉，6 月 2 日 6 时 9 分，嫦娥六号着陆器和上升器组合体开始实施动力下降，7500 牛变推力主发动机开机。期间，组合体进行快速姿态调整，逐渐接近月表。此后通过视觉自主避障系统进行障碍自动检测，利用可见光相机根据月面明暗选择大致安全点，在安全点上方 100 米处悬停，利用激光三维扫描进行精确拍照以检测月面障碍，最终选定着陆点，开始缓速垂直下降，即将到达月面时发动机关闭，利用缓冲系统保障组合体以自由落体方式到达月面，最终平稳着陆于月球背面南极-艾特肯盆地。

嫦娥六号任务实施人类首次月背采样返回，工程创新多，风险高，难度大，相比 2020 年实现月球正面采样返回的嫦娥五号任务，嫦娥六号任务突破了月球逆行轨道设计与控制技术，并将在鹊桥二号中继星的支持下，完成月背智能快速采样、月背起飞上升等关键技术节点。

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