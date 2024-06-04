我国首次在月背展示“石头版”国旗大揭秘：玄武岩纤维织成、仅 11.3 克

IT之家 6 月 4 日消息，6 月 3 日，月表取样完成后，嫦娥六号着陆器携带的一面由玄武岩纤维制成的“石头版”五星红旗在月球背面成功展开，这是中国首次在月球背面独立动态展示国旗。

IT之家从武汉纺织大学官方公众号获悉，嫦娥六号月面国旗展示系统由中国航天三江集团联合武汉纺织大学等单位共同研制。

嫦娥六号月面国旗和嫦娥五号上的国旗规格相同，大小为 300mm×200mm。团队研发了直径为头发丝三分之一的超细玄武岩纤维，嫦娥六号国旗的重量只有 11.3 克，比嫦娥五号国旗还要轻 0.5 克。

▲ 嫦娥六号月面国旗交付正样件

与“嫦娥五号”在太空飞行 7 天后到达月面相比，此次“嫦娥六号”自 5 月 3 日出发后，在太空飞行了 30 天才落月，时间大幅增加。在奔月、绕月及落月的过程中，高低温反复交替，国旗对环境的耐受性要求就更高。

武汉纺织大学月面国旗团队遵从“原位利用”的原则，决定采用与月壤化学成分相近的玄武岩作为嫦娥六号国旗的核心材料。

玄武岩纤维具有非常优异的隔热抗辐射性能，能够抵御月表恶劣环境。但玄武岩纤维属于无机纤维，表面光滑、脆性易碎、模量高，难以纺制超细丝、纺纱、织造，以及构筑高牢度的颜色。

历时近 4 年，攻克了玄武岩超细纤维纺丝、纺纱、织造及色彩构建等诸多国际难题，月面国旗团队首次成功研制出无温控保护、独立动态展示的“石头版”高品质织物国旗。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。