Arm CEO 放出豪言：五年内或将拿下 Windows PC 市场超五成份额

IT之家 6 月 3 日消息，据路透社报道，芯片设计公司 Arm 首席执行官雷内・哈斯（Rene Haas）今日在接受采访时表示，“我认为，在未来五年内，Arm 在 Windows 中的市场份额可能会超过 50%。”目前，微软及其硬件合作伙伴正准备推出一批基于 Arm 技术的电脑。

报道提到，微软上个月宣布了一个雄心勃勃的计划，并推出具有 AI 功能的新一代电脑产品，以与谷歌、苹果等厂商竞争。

Arm 的技术推动了智能手机的兴起，英特尔制造的芯片几十年来一直主导着 PC 行业。而当前，微软 Windows 操作系统可以在 Arm 设计的芯片上运行。报道称，如果 Arm 的推动取得成功，市场将重新面临“洗牌”。

微软还开发了一套软件开发工具，以开发能在 Arm 芯片上运行的程序。雷内・哈斯表示，微软已经远远超越了（开发工具）的原有水平，并在过去几年中真正取得了进步。“从软件的角度来看，他们非常非常投入。”

雷内・哈斯补充说，高通公司已经设计出首款基于 Arm 的芯片，向消费者和企业推出基于 Windows 的新款 Arm 机型，其他供应商也将会跟进。此外，微软还与华硕、戴尔等一大批设备制造商签约，销售基于 Arm 系统的新机型。

据IT之家此前报道，雷内・哈斯曾在上个月的财报电话会议上表示，自己所听到的一切都表明，未来 12 到 36 个月，将会有多个供应商为该市场提供服务。

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