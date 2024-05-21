速度可达 1TB / s，三星携手 Arm 推进 SIMD 技术助力 6G 网络落地

IT之家 5 月 21 日消息，三星今天发布新闻稿，宣布和 Arm 公司合作，共同研究并行数据包处理技术（SIMD，单指令多数据），这是 6G 移动通信网络关键软件技术之一。

三星研究院计划和 Arm 合作启动开源项目，共同开发和完善并行数据包处理技术。由于这项技术处理的通信数据量巨大，三星与 Arm 的合作旨在大大加快研发进度，以迎接 6G 环境带来的数据激增。

IT之家注：6G 将提供每秒约 1TB 的速度（相当于每秒传输 30 部蓝光电影）。为了处理如此庞大的数据，必须发明新的软件。而这正是三星研究院和 Arm 正在努力解决的问题。

三星研究院高级通信研究中心（ACRC）执行副总裁 Jinguk Jeong 说：

在 6G 通信中，软件技术的重要性与日俱增。创新对于处理由此产生的海量数据至关重要。与 Arm 的技术合作是朝着并行技术革命迈出的重要一步。

Arm 公司高级副总裁兼基础设施业务线总经理穆罕默德・阿瓦德（Mohamed Awad）表示：

人工智能正在推动对 6G 等下一代技术的需求，但难以满足的数据量创造了对高能效处理的重要需求。 我们正在利用我们在高性能、低功耗和灵活计算方面的专业知识，与三星研究院合作，加快 6G 软件开发，使人工智能基础设施尽可能高效地运行。

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