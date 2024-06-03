1859 元 + 3 期免息：小米 Redmi K70 手机京东再降新低

责编： 一乖

作者： 一乖

Redmi K70 手机发布于 2023 年 11 月份，今日京东自营直降至 1999 元 + 可领 100 元券（售价下方可领）。

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外观方面，Redmi K70 号称 拥有 Pro 同款质感，采用四曲等深机身、丝绒玻璃质感、哑光金属中框，提供竹月蓝、浅茄紫、晴雪、墨羽四款配色。

性能方面，Redmi K70 搭载第二代骁龙 8，辅以 LPDDR5X 内存，UFS 4.0 闪存，支持狂暴引擎 3.0、5000mm² 环形冷泵 VC 液冷散热。

Redmi K70 拥有 Pro 版同款屏幕、影像、充电配置，具体来说，该机采用 6.67 英寸 3200×1400 华星光电 C8 OLED 柔性直屏，手动最高亮度 700nit、全屏激发 1200nit、局部峰值亮度 4000nit，支持 120Hz 刷新率，480Hz 触控采样率（瞬时 2160Hz），3840Hz 高频 PWM 调光，12bit 色深。

影像方面，该机前置 16MP（豪威 OV16A1Q），后置 50MP 主摄（光影猎人 800，1/1.55"，OIS）+8MP 超广角（豪威 OV08D10）+2MP 微距（思特威 SC202PCS）三摄；续航方面，Redmi K70 搭载 5000mAh 电池，支持 120W 快充，搭载自研快充芯片澎湃 P2 + 自研电源管理芯片澎湃 G1。

其它方面，该机支持 NFC、红外遥控、屏幕光学指纹、0809 X 轴线性马达，搭载 1012+1216 立体声双扬声器，通过双 Hi-Res 认证，搭载小米澎湃 OS 系统。

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