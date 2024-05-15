小米 Redmi K70 Ultra 手机通过 3C 认证：天玑 9300 + 芯片，120W 快充 + 大电池

IT之家 5 月 15 日消息，小米现有一款型号为 2407FRK8EC 的手机新品通过了国家 3C 质量认证入网，结合之前曝光的信息来看就是小米即将发布的 Redmi K70 Ultra。

认证信息显示，该机由惠州光弘科技代工，采用了 120W 的 MDY-14-ED、MDY-16-EB 充电器。

此外，@数码闲聊站 称其搭载联发科天玑 9300 + 旗舰平台，采用 5500mAh 大电池方案，配备 1.5K 8T LTPO 新基材新屏幕，峰值亮度达到 5000 尼特以上，主打「至尊性能 全面 AI」。

IT之家注意到，上一代的 Redmi K60 Ultra 于 2023 年 8 月发布，而 @数码闲聊站 称 Redmi K70 Ultra 今年会提前发布，也就是 7 月某个时候。

根据 Mi Code 上显示的信息，小米 14T Pro / Redmi K70 Ultra 的内部代号为“rotko”。Redmi K 系列的代号通常是画家的名字，而马克・罗斯科（Mark Rothko）应该是指美国画家，被称为“色域绘画”或“晚期绘画抽象”的最重要代表人物之一。

▲ IT之家图赏：Redmi K70 Pro

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