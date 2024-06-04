慧荣推出 USB 显示接口芯片 SM770：低延迟、低功耗外接 3 台 4K@60Hz 显示器

IT之家 6 月 4 日消息，慧荣（Silicon Motion）在 Computex 2024 大展期间，推出了用于 USB 扩展坞的 SM770 显示接口 SoC，简化外接多台 4K 超高清显示器的连接，实现低延迟和低功耗。

新型 SM770 是一款高性能 USB 显示接口 SoC，最多支持外接三台并发 4K UHD（3840x2160@60Hz）显示器，利用慧荣创新的 CAT（内容自适应技术），采用多种图像和视频处理算法来压缩显示数据，最大限度地减少带宽使用，从而实现从计算机到显示器的超低延迟。

通过将大部分压缩工作转移到硬件加速器上，CAT 技术可以更高效地运行并减少 CPU 负载。

为了实现无缝的多显示器扩展，SM770 配备了用户友好的 InstantView 软件应用程序。该工具无需显示驱动程序，可基于外接的显示器轻松配置主机内容。

此外，SM770 还具有与所有主要平台的卓越兼容性，包括 Microsoft Windows、Apple macOS 和 Linux 操作系统，此外扩展支持安卓、ChromeOS 和市场上大多数流行显示器品牌。

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2024 台北国际电脑展专题

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