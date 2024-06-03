三星电子将迎来首次员工罢工，TrendForce 称不会影响内存芯片生产

IT之家 6 月 3 日消息，三星电子目前正陷入与全国三星电子工会（NSEU）的谈判僵局，该工会代表着超过 2.8 万名三星工人，并计划在 6 月 7 日举行为期一天的罢工。虽然与持续数周或数月的其他公司罢工相比，这看起来似乎影响不大，但芯片生产却完全不同。

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这是因为半导体工厂需要大量时间启动。例如，2018 年 3 月，三星韩国工厂停电仅 28 分钟，导致全球闪存产量减少 3.5%，三星为此损失了超过 3600 万美元（IT之家备注：当前约 2.61 亿元人民币）。2019 年，三星另一家工厂停电一分钟，但恢复生产却花了三天时间。2021 年，由于电网故障导致得克萨斯州奥斯汀工厂停产一个月，三星也损失了近 2.9 亿美元（当前约 21.05 亿元人民币）。当时由于难以重新启动生产，加剧了芯片短缺问题。

这些事件表明了半导体生产的脆弱性，一些媒体机构也在质疑此次罢工是否会影响全球芯片供应。然而 KoreaTimes 报道称，半导体行业市场研究公司 TrendForce 表示，“此次罢工不会影响 DRAM 和 NAND Flash 的生产，也不会造成任何出货短缺。此外，在宣布罢工之前，DRAM 和 NAND Flash 的现货价格一直在下降，自宣布以来也没有任何改变。”

NSEU 于计划日期的 9 天前，即 2024 年 5 月 29 日宣布罢工，由于现货价格没有上涨，普遍共识认为这次为期一天的罢工不会实质性地影响全球芯片供应形势。然而，参考三星此前因中断造成的巨额损失，此次罢工肯定会给三星带来巨大损失。

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