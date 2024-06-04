安全专家称微软 Copilot + 新功能“回顾”存严重安全隐患，数据可被远程窃取

IT之家 6 月 4 日消息，微软最近发布的 Copilot+ 引发热议，其中一项名为“回顾”（Recall）的 AI 功能更是备受关注。该功能可以自动截取用户电脑屏幕并加以记录，使用户能够像查询记忆一样回顾过去的操作。

然而，一些用户担心这项功能的安全性。用户担心黑客一旦入侵，就能够轻而易举地获取这些记录，暴露用户过去数月的隐私信息。对此，微软坚称所有数据都经过加密处理，但一位网络安全专家却发现了未加密的日志文件，并表示黑客可以远程访问这些信息。

IT之家注意到，网络安全专家凯文・博蒙特 (Kevin Beaumont) 在社交平台上指出，经过调查，他发现“回顾”功能的日志系统仅仅是一个 SQLite 数据库，并称该功能的存在“让网络安全倒退十年”。他建议用户在 Copilot+ 上线后立即禁用“回顾”功能，以防止数据泄露。

博蒙特还在 Double Pulsar 博客上发表了详细的分析文章，深入解释了他的发现。文章指出：“‘回顾’功能会每隔几秒钟自动截取屏幕内容，然后利用运行在用户设备上的 Azure 人工智能进行光学字符识别 (OCR)，并将识别出的文本内容写入用户文件夹中的 SQLite 数据库。该数据库文件是以纯文本形式记录用户在电脑上查看过的一切内容。”

博蒙特表示他已经可以自动提取并分析这些数据库，并制作了一个网站供用户上传数据库进行搜索。但他出于负责任的态度，暂时不会公布相关技术细节，希望给微软修复漏洞留出时间。

“我还有很多证据可以展示，”博蒙特表示，“‘回顾’功能一旦公开发布，可能会导致严重后果。”

如果博蒙特的说法属实，那么微软如果不及时修复漏洞，将会面临巨大的舆论压力。一旦该功能像博蒙特所言的那样不安全，恶意软件将能够轻易窃取这些数据库中的数据。博蒙特在博客中提到，“数据可以被远程访问”，这可能会为黑客打开方便之门；更糟糕的是，可能会出现专门窃取用户数据库的新型恶意软件。博蒙特的说法是危言耸听，还是微软需要采取紧急措施避免网络安全史上最大的漏洞之一出现？让我们拭目以待。

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