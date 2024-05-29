消息称苹果 AI 服务器将使用“机密计算”技术来处理数据，保护用户隐私

IT之家 5 月 29 日消息，苹果即将在 WWDC 大会上公布其人工智能战略，该战略将作为 iOS 18 及其他操作系统更新的一部分发布。IT之家注意到，此前彭博社报道，苹果计划采用一种结合设备端处理和服务器端处理的混合方式来实现人工智能功能。

然而，将用户数据处理转移至苹果的服务器也引发了隐私方面的担忧，尤其是在苹果多年来一直大力推广设备端处理的情况下。据《The Information》报道，苹果似乎找到了一个解决方案，既可以在其云端提供强大的 AI 处理能力，又能保持严格的隐私标准。

《The Information》的报道称，苹果计划采用“机密计算”技术，实现“黑箱处理”。通常情况下，云服务仅在数据存储于磁盘时对其进行加密。但是，为了在服务器上处理或转换数据，就需要将数据解密到内存中。

《The Information》声称，苹果已经找到了一种方法，可以在整个处理过程中始终保持用户数据的隐私性。这种方法在概念上类似于“机密计算”，这是一个行业术语，即所谓的“可信计算”，意思是数据在处理的过程中，始终保持保密状态。

报道称，在过去的三年里，苹果一直在进行一个秘密项目。该项目在内部被称为“苹果数据中心芯片”（ ACDC），而该 AI 芯片可以帮助苹果实现“黑匣子”计算方式。

《The Information》指出，如果黑客能够物理访问苹果的服务器硬件，仍然存在潜在的弱点。但总而言之，这种方法相比于其他科技巨头在人工智能领域的做法要更加安全。该系统非常安全，以至于苹果在遇到执法部门传票或政府调查时，可以坦承自己无法访问相关信息，也无法提供任何用户数据。

然而，这项技术具体如何运作的仍然不清楚。《The Information》表示，尚不清楚苹果将如何在一个数据中心内的单个芯片同时处理来自许多用户的请求时，还能保持安全模型的有效性。

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