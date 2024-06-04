OpenCV 4.10.0 版本更新发布，首次支持 Windows ARM64、苹果 VisionOS

IT之家 6 月 4 日消息，OpenCV 是一款跨平台的计算机视觉和机器学习软件平台，在计算机视觉领域广泛使用，是目前人工智能应用中的重要基础平台。

OpenCV 4.10.0 版本更新于昨日发布（点此查看），对其深度神经网络（DNN) 模块进行了许多改进、实验性 NumPy 2.0 支持、Android 改进、NVIDIA CUDA 12.4+ 平台支持、RISC-V 和 ARM 改进、oneAPI 2024 支持、实验性 Windows ARM64 支持、实验性苹果 VisionOS 支持，以及 Linux 上的本机 Wayland 后端。

IT之家附 OpenCV 4.10.0 更新内容如下：

Core Module：

为 cv::Mat 添加了 CV_FP16 数据类型 #24892, #24918。弃用了 convertFp16 函数，添加了对 cv::Mat::convertTo 及其类似函数的 FP16 支持。

修复了一些与 FP16 算术相关的未定义行为 #25598

扩展了 HAL API，用于 minMaxIdx #25563, LUT #25554, meanStdDev #25483, moments 25490, normHamming #25491。为 transpose #25342 和一些算术函数 #25574, #25506 添加了 HAL 条目。

持久性：将实数输出为用户友好的表达方式。#25351

为并行框架添加了 cgroups v2 支持 #25285

添加了对 cartToPolar 和 polarToCart 的就地支持 #24893

Imgproc Module：

为 cv::remap 添加了相对位移场选项 #24621

添加了新的 findContours 实现 #25146, #25680, #25385

修复了 EMD 分配问题 #25583

修复了大内核情况下 stackBlur 的错误 #25513

扩展了 HAL 支持 projectPoints #25511, equalizeHist #25565, Otsu threshold #25509。为 gaussianBlur #25397, remap #25399, bilaterialFilter #25343 添加了新的 HAL 条目。

Calib3d Module：

修复了手眼校准方法中的几个错误 #24897, #25423

修复了 findHomography 实现中的几个错误 #25308, #25665

在 findChessboardCorners 实现中进行了多项改进：#25365, 25195, 25177, 25182, 25145, 24779, 24710, 24833, 25090

改进了对称圆点网格图案检测 #25258

修复了 USAC 中可能的无限循环 #24987

改变了鱼眼校准中焦距初步估计的方法 #25030

添加了 Fisheye 相机模型的 solvePnP 实现 #25028

DNN Module：

显著改进了 DNN 的内存消耗 #25181, 25163

添加了 Net::dumpToPbtxt 方法，以使用 Netron 审查优化后的图 #25582

添加了对多个 TFLite 层的支持：Global_Pool_2D #25613, Transpose #25297, HardSwishInt8 #24985, split, fully connected, SoftMax, Cast #25273。

修复了多个 ONNX 层中的错误：Slice #25660, Range #25414, Clip #25319, ReduceMean #25120, Einsum #25100, Norm #24808, Concat 中负轴支持 #24865。

添加了新的 ONNX 层：Mod #24765, GroupNorm 层 #24610。

添加了更多与 OpenVINO 兼容的 DNN 层 #25524, #25291, 25518。

优化了 RISC-V RVV 扩展的 fastDepthwiseConv #25361 和 int8 层 25230

优化了 RISC-V P Packed SIMD Extension v0.5.2 的 fastDepthwiseConv #24556

优化了 Attention #24476, #25271, #25238, #24613, 25076。

为 scatter 和 scatterND 添加了并行版本 #24813

在 CuDNN 后端中添加了广播支持（如果 a.rank() != b.rank()）#24834

调整了卷积的 Winograd 算法使用 #24709

添加了 Raft 模型支持和示例 #24913

为 DNN 模块中的 NaryEltwiseLayer 添加了 Vulkan 后端 #24768

改进了现代 Yolo 检测器的支持。添加了示例和文档 #24898, #24611

添加了 CuDNN 9+ 支持 #25412

添加了 OpenVINO 2024 支持 #25199

G-API Module：

将 G-API ONNXRT 后端移植到 V2 API #25662

实现了并发执行器 #24845

为 GMat 添加了快速值初始化支持 #25055

修复了 OV 后端对非实数类型的均值 / 尺度预处理支持 #24704

Objdetect Module：

修复了某些情况下 Charuco 棋盘生成的不准确问题 (.generateImage ()) #24873, #25673

修复了 Aruco 检测器的线程安全问题 #24807，使 Aruco 检测器更加确定性 #24829

添加了 QR 码结构化附加解码模式 #24548

修复了 QR 码检测器和解码器中的多个错误 #25026

修复了条形码 detectAndDecode #25035

将剩余的 Aruco 和 Charuco 文档和示例移植到现代 API #23018

VideoIO：

修复了 InternalFFMpegRegister 初始化中的竞争条件。#25419

Orbbec 相机支持 MacOS，Gemini2 和 Gemini2L 支持 Y16 格式 #24877

为 V4L2 后端添加了 V4L2_PIX_FMT_SGRBG8 像素格式支持 #25249

修复了当 CAP_PROP_FORMAT == -1 时，VideoCapture 返回的不正确时间戳 #24828

Python Bindings：

实验性 NumPy 2.0 支持

为 Rect2f 和 Point3i 添加了 Python 绑定 #24919

将 MatLike 的 dtype 切换为数值类型，而不是通用类型 #25406

在文件名预期的地方添加了路径对象支持 #24773：

为 JavaCameraView 添加了任何屏幕方向支持 #24827，在安卓示例中添加了 avaCamera2View 和 NativeCameraView 支持 #24869。修复了 JavaCamera2View 中的双预览初始化错误 #24869。

从构建脚本和教程中移除了 Android AIDL，因为自 4.9.0 起不再需要 #24843

启用 Emscripten 文件系统 #24949

为现代 Android Studio 更新了安卓示例。添加了从 Maven 支持 OpenCV 的功能。#24473

向 AAR 添加了 kotlin 类 #24884

为 ARM v8 和 v9 处理器添加了 KleidiCV 作为 HAL（CMake 选项 -DWITH_KLEIDICV=ON）#25443, #25618

平台支持：

CUDA 12.4+ 支持 #25658



Linux 的 Wayland 后端 #25551, #25510, #25502



MacOS 及其衍生产品的新 LAPACK 接口支持 #24804, #25625



为带有 P 扩展的 RISC-V 处理器添加了初始 HAL 版本 #25167



为 ARM v8 和 v9 处理器添加了 KleidiCV 作为 HAL（CMake 选项 -DWITH_KLEIDICV=ON）#25443, #25618



添加了 zlib-ng 作为经典 zlib 的替代品（CMake 选项 -DWITH_ZLIB_NG=ON）#24782



OneAPI 2024 支持（IPP, TBB）



实验性 Apple VisionOS 支持



实验性 Windows ARM64 支持

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