米哈游《原神》4.7 版本“纺坠终久之梦”明日上线：常驻“幻想真境剧诗”玩法

IT之家 6 月 4 日消息，米哈游《原神》4.7 版本“纺坠终久之梦”明日上线，现已开放预下载，该版本将推出全新常驻战斗玩法“幻想真境剧诗”。
新版本“幻想真境剧诗”玩法将提供原石奖励和不限于玩法内的战斗增益效果。
IT之家附此次维护预告及预下载说明如下：
维护预告
更新维护时间
2024/06/05 06:00 开始，预计 5 个小时结束
客户端更新方式
PC
关闭当前游戏后，重新打开启动器，点击更新
iOS
进入 App Store，点击更新
安卓
进入游戏后，按照游戏内弹窗提示完成更新
PS5 或 PS4
打开系统界面 → 选择原神 → 按下手柄 OPTIIONS 键 → 选择确认升级
补偿内容
停服更新补偿：原石 ×300（停服维护每小时补偿 60 原石）
补偿范围
停服更新补偿：2024/06/05 06:00 前冒险等阶达 5 级及以上的旅行者。
领取时间截至 4.7 版本结束前
预下载说明
移动端（iOS / 安卓）
安卓设备需进入游戏，按照游戏内弹窗提示完成更新（或进入应用商店，点击更新）。
应 App Store 审核要求，在版本更新时，iOS 设备仍需要进入 App Store，点击更新；相关更新所需空间较大，推荐旅行者在 Wi-Fi 下进行操作。
移动端设备完成预下载，在版本更新后，可以极大加快在登录界面的资源下载进度。
移动端旅行者预下载时无法进行游戏，建议旅行者在完成秘境或各种挑战后再进行操作。
PC 端
在启动器界面，“开始游戏”按钮左边会出现“游戏预下载”按钮，点击即可获取新版本游戏包。
凡进行过预下载（无论是否完成，都可以一定程度加快启动器在版本更新时的更新进度）。
4.7 版本还将带来名为“安固诸方之述演”的类塔防玩法，旅行者需要自行选择兵棋组成己方阵容后进行战斗挑战；“纷变繁相豪武谭”则是合理搭配自己的角色与试用角色以特定方式击败敌人，“飞迸湍流二重奏”是使用鳄鱼形状的大炮打击空中漂浮的靶子，来完成限时射击挑战。
此外，还有“绎思振笔集”，即在限定时间内躲避机关并拾取迷宫币来获取奖励；“地脉移涌”则是地脉花双倍掉落活动。
该版本详情活动内容如下：
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