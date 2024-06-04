米哈游《原神》4.7 版本“纺坠终久之梦”明日上线：常驻“幻想真境剧诗”玩法

IT之家 6 月 4 日消息，米哈游《原神》4.7 版本“纺坠终久之梦”明日上线，现已开放预下载，该版本将推出全新常驻战斗玩法“幻想真境剧诗”。

新版本“幻想真境剧诗”玩法将提供原石奖励和不限于玩法内的战斗增益效果。

IT之家附此次维护预告及预下载说明如下：

维护预告

更新维护时间 2024/06/05 06:00 开始，预计 5 个小时结束 客户端更新方式 PC 关闭当前游戏后，重新打开启动器，点击更新 iOS 进入 App Store，点击更新 安卓 进入游戏后，按照游戏内弹窗提示完成更新 PS5 或 PS4 打开系统界面 → 选择原神 → 按下手柄 OPTIIONS 键 → 选择确认升级 补偿内容 停服更新补偿：原石 ×300（停服维护每小时补偿 60 原石） 补偿范围 停服更新补偿：2024/06/05 06:00 前冒险等阶达 5 级及以上的旅行者。

领取时间截至 4.7 版本结束前

预下载说明

移动端（iOS / 安卓） 安卓设备需进入游戏，按照游戏内弹窗提示完成更新（或进入应用商店，点击更新）。

应 App Store 审核要求，在版本更新时，iOS 设备仍需要进入 App Store，点击更新；相关更新所需空间较大，推荐旅行者在 Wi-Fi 下进行操作。

移动端设备完成预下载，在版本更新后，可以极大加快在登录界面的资源下载进度。

移动端旅行者预下载时无法进行游戏，建议旅行者在完成秘境或各种挑战后再进行操作。 PC 端

在启动器界面，“开始游戏”按钮左边会出现“游戏预下载”按钮，点击即可获取新版本游戏包。

凡进行过预下载（无论是否完成，都可以一定程度加快启动器在版本更新时的更新进度）。

4.7 版本还将带来名为“安固诸方之述演”的类塔防玩法，旅行者需要自行选择兵棋组成己方阵容后进行战斗挑战；“纷变繁相豪武谭”则是合理搭配自己的角色与试用角色以特定方式击败敌人，“飞迸湍流二重奏”是使用鳄鱼形状的大炮打击空中漂浮的靶子，来完成限时射击挑战。

此外，还有“绎思振笔集”，即在限定时间内躲避机关并拾取迷宫币来获取奖励；“地脉移涌”则是地脉花双倍掉落活动。

该版本详情活动内容如下：

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