苹果 M4 iPad Pro《原神》帧率实测可达 113.6 FPS，高分辨率下表现远超 M2、A17 Pro 芯片

IT之家 5 月 17 日消息，YouTuber @Dame Tech 测试发现，苹果 M4 是首个让《原神》突破 100FPS 大关的移动芯片。

Dame Tech 实测运行 30 分钟，苹果 M4 可以保持 113.6 FPS 的帧率，比 90 FPS 左右的 M2 高了 26.22%。与 M1 相比，M4 高了大约 45.49%；与 A17 Pro 相比，M4 足足高了 92.16%。

IT之家这里需要提醒一下，两代 iPad Pro 分辨率实际上略有差异，M4 机型渲染分辨率为 1668p，比上一代 iPad Pro 的 1638p 分辨率更高。

此外，M4 款 iPad Pro 虽然采用了最新的 N3E 工艺，但它运行温度（39℃）仍比 M2 机型（36℃）要高。

值得一提的是，苹果在发布新款 iPad Pro 时曾提到，11 英寸和 13 英寸两款平板电脑都采用了全新的铜制苹果标，从而实现 20% 的整体散热性能提升。这里由于需要以 100 FPS 以上的帧率运行《原神》，M4 机型功耗很可能要比 M2 更高，从而导致运行温度更高，不过可惜的是这位 YouTuber 并未提供这方面的信息，因此我们无法对此进行考究。

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