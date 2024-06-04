欧莱雅 3D 打印“类人皮肤”，未来有望真正拥有“感觉”

IT 之家 6 月 4 日消息，在 5 月于巴黎举行的 Viva Technology 大会上，欧莱雅展示了借助“生物打印”技术 3D 打印出类似人类的皮肤，据称未来有一天这种皮肤将能够拥有“感觉”功能。

据悉欧莱雅公司早在 1989 年就停止在动物身上测试其产品，多年来一直使用这项技术在实验室中的合成皮肤上测试新化妆品。欧莱雅技术孵化部门负责人 Guive Balooch 将该技术描述为“利用 3D 打印和生物学以个性化方式重建皮肤，从而获得一套完全仿真且实用的重建皮肤”。

欧莱雅公司在上周的发布的一份声明表示，这项技术打印出来的皮肤能够模仿真实人类皮肤包括湿疹和痤疮等在内的各种症状，以及晒黑和伤口愈合的能力。

除此以外，该公司目前还与初创公司和研究机构积极开展合作，进一步开发和完善生物打印技术，使打印出来的生物皮肤真正具有“感觉”功能。

IT 之家注意到，欧莱雅还在大会上展示了一款名为“BeautyGenius”的人工智能美容助手。该应用由生成式 AI 驱动，与 OpenAI 的 ChatGPT 相似，内置的聊天机器人通过扫描用户的脸部来识别和分析其面部特征，为用户推荐最适合其皮肤的产品。

欧莱雅还为此推出了一个名为 CREAITECH 的人工智能营销实验室，是一种通过 AI 生成化妆品营销内容的工具，公司正在将包括兰蔻等 37 个旗下美容子品牌中融入其中。

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